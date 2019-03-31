КОМУ ПОДХОДИТ
ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ «Old Life»?

  • Ваш пожилой родственник скучает дома в одиночестве, чахнет в 4 стенах и ему не хватает общения и новых друзей?
  • Ему нужен особый уход: помощь в покупке продуктов, в приготовлении еды или даже в передвижении, но вы не можете постоянно быть рядом?
  • Необходимость много работать не дает возможности уделить достаточно внимания самому близкому когда-то человеку?
  • Вашему пожилому родителю требуется постоянный уход: помощь в передвижении, гигиенических процедурах, приготовление еды или помощь в приеме пищи?
  • Вы не успеваете уделять родственнику достаточно времени из-за работы и напряженного ритма жизни?
  • По понятым причинам, вы не хотите отдавать близкого человека в дом престарелых или под присмотр не всегда добросовестных сиделок?

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ
ПОЖИЛОМУ РОДСТВЕННИКУ ПОЛНОЦЕННЫЙ УХОД?

Мы понимаем, что обеспечение счастливой старости родственникам — кропотливый и тяжелый труд и вы не можете быть рядом с ними 24 часа в сутки. А также мы знаем, как важно окружить родных заботой, когда большая часть их жизни уже позади.

Именно поэтому мы открыли сеть пансионатов «Old Life» в Киеве и Киевской области для ваших любимых родителей, бабушек или дедушек. Здесь ваши родные получат внимание, заботу, общение с новыми друзьями и полноценный уход патронажных сестер.

Сделайте своего пожилого родителя счастливее, обеспечьте ему достойное качество жизни, отправив его на отдых в наш санаторий на 14-21 день. При желании, наши гости остаются и на более длительное время.

Заказать номер по акции

*количество мест по сниженной цене — от 310 грн./сутки ограничено

СТОИМОСТЬ НОМЕРОВ

Состояние гостя/условия
проживания		 4,5-местный
«общий номер»		 2,3-местный
«стандарт»		 2-местный
«полулюкс»		 1-местный
«люкс»
Самостоятельный/
способный к
самообслуживанию		  450 грн/сут от 500 грн/сут 600 грн /сут 750 грн/сут
Нуждающийся в
посторонней помощи		 470 грн/сут от 520 грн/сут 700 грн/сут 870 грн/сут
Требующий особого
ухода		 500 грн/сут от 640 грн/сут 850 грн/сут 1100 грн/сут

Частный пансионат для престарелых в Киеве и Киевской области
«Old Life»

частный пансионат

Сеть пансионатов для престарелых в Киеве и Киевской области «Old Life» представляет собой специализированный интернат для постоянного или временного проживания пожилых людей с оказанием заботы, качественного медицинского обеспечения и надлежащих условий комфортного пребывания. При помещении своего близкого человека в наш хороший санаторий с целью проживания и медицинского обслуживания вы можете не сомневаться, что он будет находиться в комфортных условиях под круглосуточным присмотром опытных специалистов. Каждый постоялец нашего современного и комфортабельного стационара будет обеспечен внимательным отношением, необходимой в таком почтенном возрасте теплотой с выстраиванием близких отношений. Всё это благотворно влияет на психоэмоциональный фон пациентов, помогает ощутить себя важными и нужными для общества. А также каждый постоялец обеспечивается психологической поддержкой. Клиенты с ограниченными возможностями, инвалиды и тяжелобольные, лежачие пациенты могут выбрать для себя дополнительную услугу в виде квалифицированной сиделки, имеющую многочисленные положительные отзывы о своей работе по дешёвой стоимости в соответствии с заранее оговорённым графиком. Весь наш тщательно подобранный персонал, включая сиделок, обладает соответствующей квалификацией, многолетним опытом работы и соответствующими знаниями оказания комплексных услуг для стариков.

Цена на уход в пансионе для пожилых в Киеве «Old Life»

лучшая цена

Пансионат для престарелых в Киевской области недорого обеспечивает всех пациентов платно надёжными и комфортными условиями пребывания для достойной жизни. Наряду с этим, все услуги дешёвого дома для пенсионеров Киева гарантировано являются качественными, эффективными и безопасными. К каждому больному мы применяем свой уникальный подход, что приводит к положительным результатам и старикам действительно нравится проживать в стенах нашего стационара.

Именно поэтому если вы хотите обеспечить своего близкого родственника пенсионного возраста качественным обслуживанием, лечением и заботливым отношением, то следует остановить свой выбор на поселении в доме престарелых «Old Life» в Киеве недорого и при минимальном предоставлении пакета документов. У нас для работы с подопечными применяется исключительно современное и высокотехнологичное оборудование европейского уровня качества.

Обращайтесь в наш дом престарелых «Old Life» для помещения пенсионера недорого в Киеве и Киевской области с целью обеспечения для него проживания в стенах комфортного стационара с обеспечением качественного и квалифицированного обслуживания, надёжного ухода и он гарантировано получит достойную старость в наших стенах.

ОТЗЫВЫ
НАШИХ ПОСТОЯЛЬЦЕВ

Интернат для престарелых и инвалидов в городе Киев

Из-за своей постоянной занятости нашей семье пришлось определить своего психически больного дядю в интернат для престарелых и инвалидов в городе Киев под названием «Old Life». Уже при первом его посещении мы убедились, что его состояние значительно улучшилось и стабилизировалось, он стал более спокойным, уравновешенным. Определив его в этот интернат, мы не беспокоимся о его состоянии здоровья как физическом так и психическом, знаем, что он в надежных руках и с качественной медицинской помощью в течении круглых суток. От всей семьи хотим выразить огромную благодарности всему персоналу дома престарелых за их доброту, отдачу и профессионализм.

Борис, г. Киев

Отзыв о пансионате в Киеве

В силу своей занятости и длительной командировки мне пришлось временно определить свою пожилую маму, имеющую инвалидность в пансионат для пожилых в городе Киев под названием «Old Life», мама находилась там больше месяца и осталась очень довольна уходом, медицинской помощью. Условия там напоминают больше санаторий, а не интернат, комната, где проживала мама с хорошим ремонтом, бытовой техникой, приспособлениями для передвижения людей с ограниченными возможностями. Пансионат находится за городом, благодаря этому мама каждый день гуляла на свежем воздухе, так же следует отметить хорошую организацию досуга и теплое и доброе отношение всего персонала, благодаря специалистам «Old Life» состояние здоровья стабилизировалось.

Елена, г. Киев

Благодарность персоналу «Old Life»

Хочу выразить огромную благодарность персоналу дома интерната в Киеве «Old Life», в котором я проходила реабилитацию после удаления катаракты на глазу. Пансионат приятно удивил высоким уровнем ухода, хорошими условиями проживания, каждая комната оборудована современной мебелью и всем нужным для полноценного пребывания, квалифицированной медицинской помощью, все это по вполне доступной цене для простого пенсионера. После операции благодаря сотрудникам, их профессионализму я достаточно быстро восстановилась.

Наталья Петровна, г. Киев

Профессионалы своего дела!

Огромное спасибо всему персоналу дома престарелых «Old Life» за терпение, прекрасный уход и обслуживание, здесь я нашел себе второй дом, свою настоящую семью, я понял, что старость — это не приговор, даже если ты одинок и о тебе некому позаботиться. В пансионате работают только профессионалы своего дела, которые готовы прийти на помощь в любую минуту, поддержать психологически. Так же хочу отметить медицинскую помощь, которая здесь на высоком уровне, доступна в любое время суток, хорошее и вкусное питание, хорошо организованный отдых и проведение свободного времени.

Игорь Петрович, г. Киев.

Отзыв о доме престарелых и инвалидов

Наша семья не имела возможности ухаживать и круглосуточно находиться с бабушкой, страдающей болезнью Альцгеймера. Положительной динамики в заболевании не наступало, оно только прогрессировало, с каждым днем ухаживать за ней было все труднее, так как требовалась и постоянная медицинская помощь. Мы решили определить ее в специализированное учреждение, выбирали такой пансионат исходя из положительных отзывов и репутации, решили остановиться на доме престарелых и инвалидов под названием «Old Life» в Киеве. О своем решении мы не пожалели, бабушка там обеспечена круглосуточным присмотром и квалифицированной медицинской помощью.

Мария Миронова, г. Киев

Отзыв о пансионате в Киевской области

Мой престарелый папа перенес сложную операцию и за ним требовался круглосуточный уход и присмотр, к сожалению, в силу занятости и отсутствия близких родственников, самостоятельно восстановить его после вмешательства у меня не было возможности. По совету знакомой я обратилась в пансионат для пожилых людей под названием «Old Life» в Киеве и только благодаря его сотрудникам и их прекрасному уходу, мой отец быстро пошел на поправку и восстановился после тяжелого заболевания за 2 месяца. В пансионате есть все необходимое для полноценной жизни – уютные комнаты, хорошее питание, обслуживание и уход на высшем уровне. Я очень благодарна всему персоналу за профессиональную работу.

Екатерина, г. Киев

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
ПРЕБЫВАНИЯ В ДОМЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

УЮТНЫЕ НОМЕРА
Размещение в специально оборудованных для пожилых 1,2,3,4-местных номерах с панорамными окнами с видом на озеро.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ УХОД
Уход патронажной сестры за постояльцем:помощь в гигиенических процедурах, ежедневное измерение давления, контроль приема лекарств, вызов с помощью тревожной кнопки

ДОМАШНЕЕ
ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ
3-5 разовое вкусное и полезное питание. Мы самостоятельно печем хлеб, готовим из фермерского молока и творога (свое хозяйство на территории гостевого дома).

ЛЕЧЕБНЫЙ ДОСУГ
Вся досуговая деятельность: создание поделок (развиваетпамять), тематические вечера, прогулки, встречи, дни рождения, творческие занятия.

ВИДЕОСВЯЗЬ ПО SKYPE
Интернет, возможность видеосвязи по Скайп в любое время. Также мы приветствуем посещения родственников

ПОМОЩЬ ПАТРОНАЖНЫХ СЕСТЕР
При необходимости мы помогаем, принимать пищу,передвигаться, совершать прогулки по свежему воздуху и др

Главное, что наши постояльцы активно общаются друг с другом, интересно проводят время, ощущают внимание и заботу. И, конечно, наши двери всегда открыты для тех, кто хочет приехать навестить своих близких.

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*количество мест по сниженной цене —
от 310 грн./сутки ограничено

ПОЧЕМУ ЛЮБЯЩИЕ ДЕТИ И ВНУКИ
ВЫБИРАЮТ «Old Life»

РИСКИ НАЙМА СИДЕЛКИ
ДЛЯ РОДСТВЕННИКА
  • нередки случаи, когда сиделка грубо общается с подопечным.
  • сиделки не всегда добросовестно исполняют свои обязанности.
  • сложно найти сиделку, которой можно доверить здоровье близкого человека.
ВОЗМОЖНЫЕ СЛОЖНОСТИ
С ДОМОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ
  • больничная обстановка вряд ли понравится вашему близкому человеку.
  • часто встречается резкий и нетерпеливый медперсонал.
  • негативное отношение к домам престарелых, ваш родственник будет чувствовать себя покинутым.
УВЕРЕННОСТЬ В КОМФОРТЕ С
«OLD LIFE»

НОМЕРНОЙ ФОНД

Общий

С/у в номере, 5-ти разовое питание

  • Площадь: 20 кв. м
  • Кровати: односпальных 4-5
  • Телевизор
  • Холодильник
  • Кондиционер

Стандарт

С/у в номере, 5-ти разовое питание, вид на«море»

  • Площадь: 22 кв. м
  • Кровати: односпальных 3
  • Телевизор
  • Холодильник
  • Кондиционер

«Полулюкс»
С/у в номере, 5-ти разовое питание, вид на «море»

  • Площадь: 18 кв. м
  • Кровати: односпальных 2
  • Кресла для отдыха в номере
  • Телевизор
  • Холодильник
  • Кондиционер

«Люкс»

С/у в номере, 5-ти разовое питание, вид на«море»

  • Площадь: 29 кв. м
  • Кровать: двуспальная
  • Плазменный телевизор
  • DVD-проигрыватель
  • Холодильник
  • Кондиционер
  • Кресла для отдыха, столик журнальный, светильник

Расчет стоимости проживания в пансионате

ПОЧЕМУ ВАМ ПОНРАВИТСЯ
ПАНСИОНАТ «Old Life»?

ДОМАШНИЙ
ИНТЕРЬЕР

Домашняя атмосфера,
организация досуга,
обстановка загородного
особняка с панорамными
окнами, выходящими на «море».

Свое фермерское
хозяйство:овощи, зелень,
домашний хлеб.

РЯДОМ ОЗЕРО
И СОСНОВЫЙ БОР

Великолепная природа и
воздух: рядом озера, реки и
сосновый бор.

Ежедневные прогулки с
патронажными сестрами,
организация досуга,
праздников, общения с
новыми друзьями.

МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ
ПОСТОЯЛЬЦАМ

Вместимость дома всего
15 человек, количество
обслуживающего персонала
при этом 5 человек.

Вы можете быть уверены, что
за вашим родственником
заботливо ухаживают

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Мы постоянно заботимся о наших постояльцах и их безопасности

Пожарная сигнализация
Во всех помещениях установлена пожарная сигнализация.

Регулярный контроль состояния
Самочувствие постояльцев постоянно контролируется днем, и ночью каждые 2 часа, не нарушая сна!

Кнопка вызова персонала
В номерах есть кнопка, позволяющая вызвать сотрудника. Сообщения приходят на пейджер дежурного.

Прогулки под присмотром
Прогулки на свежем воздухе осуществляются в сопровождении персонала.

ПИТАНИЕ

ЗАВТРАК

Каша пшеничная с маслом
Хлеб
Джем
Компот из сухофруктов

ОБЕД

Суп рыбный с картофелем и морской капустой
Рис с овощами
Овощная нарезка
Чай травяной

ПОЛДНИК

Манник с ягодами
Чай курильский

УЖИН

Бигус с красным фаршем (и соевым мясом для вегетарианцев)
Овощи в нарезке
Хлеб с маслом

ПЕРЕД СНОМ

Молоко с куркумой и медом

ЗАВТРАК

Каша кукурузная с маслом
Хлеб
Джем
Иван-чай

ОБЕД

Свекольник на овощном бульоне с половинкой куриного яйца
Пюре картофельное с тефтелькой
Овощная нарезка
Чай травяной

ПОЛДНИК

Творожный пирог со сметаной
Морс

УЖИН

Макароны по-флотски с куриной печенью
Овощная нарезка
Чай травяной с чабрецом

ПЕРЕД СНОМ

Молоко с анисом и медом

ЗАВТРАК

Каша овсяная (молоко, как добавка)
Ягоды в сиропе
Хлеб с маслом
Мятный чай

ОБЕД

Рассольник с чечевицей
Тефтели с печеным картофелем
Овощная нарезка
Хлеб с маслом
Напиток из шиповника

ПОЛДНИК

Мятный чай
Печенье на пресном тесте с изюмом

УЖИН

Рыба (скумбрия/сельдь) паровая или отварная
Рис
Овощная нарезка
Чай травяной

ПЕРЕД СНОМ

Молоко с фенхелем и медом

ЗАВТРАК

Каша рисовая
Курага, финики
Хлеб с маслом
Компот из сухофруктов

ОБЕД

Борщ
Гречка и куриный фарш тушеный в подливе/
вегетарианская котлетка на подсолнечнике
Овощная нарезка
Хлеб с маслом
Чай с ромашкой

ПОЛДНИК

Оладушки
Кисель ягодный

УЖИН

Плов из перловки с красным мясом
Овощная нарезка
Чай травяной

ПЕРЕД СНОМ

Молоко с анисом и медом

ЗАВТРАК

Пшенная каша
Хлеб с маслом
Сухофрукты
Кисель ягодные

ОБЕД

Овощной суп с крупой
Овощи печеные по деревенски с сыром. Котлетка с подливом
Овощная нарезка
Хлеб

ПОЛДНИК

Яблочная шарлотка
Цикорий с молоком

УЖИН

Куриная грудка в молочном соусе / ореховая котлетка
Гречка
Овощная нарезка

ПЕРЕД СНОМ

Молоко с кардамоном и медом

ЗАВТРАК

Каша манная
Хлеб с маслом
Мятный чай

ОБЕД

Суп картофельный с горохом и копченостями
Плов с мясом птицы
Овощная нарезка
Хлеб
Морс ягодный

ПОЛДНИК

Мятный чай
Выпечка на пресном тесте с изюмом

УЖИН

Суп молочный с вермишелью
Овощная нарезка
Чай травяной

ПЕРЕД СНОМ

Сок фруктовый

ЗАВТРАК

Каша гороховая
Хлеб с маслом
Цикорий с молоком

ОБЕД

Каша гороховая
Хлеб с маслом
Цикорий с молоком

ПОЛДНИК

Блинчики
Напиток из шиповника

УЖИН

Макароны с тушеным мясом
Овощная нарезка
Чай травяной

ПЕРЕД СНОМ

Сок фруктовый

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ
В ПАНСИОНАТЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ «Old Life»
СРАВНИМА С ЦЕНОЙ УСЛУГ СИДЕЛКИ!

При этом, вы дарите своим близким круглосуточный уход, интересный досуг и общение с друзьями, а себе уверенность в том, что о вашем родном человеке хорошо заботятся.

Да и вообще жизнь за городом, в тишине и покое, в комфортабельном коттедже с территорией для прогулок — это совсем не похоже на старость в квартире.

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА БРОНИРОВАНИЕ ПО АКЦИИ* 

и мы перезвоним вам в течение 30 минут


    *количество мест по сниженной цене — от 310 грн./сутки ограничен

    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

    Доставка
    до «Old Life»

    Баня на дровах

    Парикмахерские 
    услуги

    Стирка и глажка
    одежды

    ФОТОГРАФИИ

    помещение дома для пожилых
    частный дом престарелых
    частный пансионат

    Услуги дома для людей преклонного возраста в Киеве и Киевской области «Old Life»

    Каждый подопечный медицинского пансионата с уходом в Киевской области имеют возможность получить следующие качественные и надёжные услуги:

    уход за родственником

    • Специализированное медицинское обслуживание в соответствии с самочувствием пациента, круглосуточное наблюдение, оказание всей необходимой помощи.
    • Проживание в комфортабельном стационаре со всеми удобствами.
    • Лежачие постояльцы обеспечены мероприятиями, предупреждающими появлением пролежней.
    • Вкусное и сбалансированное питание, обогащённое комплексом витаминов.
    • Уход за тяжелобольными постояльцами обеспечены помощью сиделок днем и ночью.
    • Благоприятная и дружественная атмосфера внутри стационара.
    • Организация интересного досуга, в том числе с прогулками на свежем воздухе и выездом за пределы нашего пансиона.
    • Общение с ровесниками благотворно отражается на психоэмоциональном фоне клиентов.

    При обеспечении подопечных такими благоприятными факторами наш частный дом престарелых является лучшим местом для обеспечения достойно старости своему близкому человеку преклонных лет.

    услуги пансионатаОбращайтесь к нам для поседения пенсионеров в любом состоянии, включая наличие различных недугов или психических расстройств. И ваш родственник в нашем частном доме престарелых получит профессиональный уход, заботу, надёжное лечение.

    Особенности обслуживания и проживания в комфортном доме для пожилых людей в Киеве

    частный дом престарелых

    Ни для кого не секрет, что такая категория людей, как пенсионеры является капризной, уязвимой и довольно сложной в процессе общения и ухаживания за ними. Всё это говорит о необходимости обеспечения пенсионеров в особом уходе и проявлении заботы. А ещё в связи с возрастными изменениями в организме у них могут присутствовать множественные острые и хронические заболевания, которые затрудняют жизнь старика. В связи с их наличием довольно часто оказывается затруднительным обеспечивать квалифицированное обслуживание самостоятельно на дому. И в таком случае за помощью можно обратиться в пансионат для пожилых людей в Киевской области.

    Наш дом для пожилых с медицинским уходом «Old Life» позволит человеку перестать ощущать себя обузой и никому не нужным. Такой выбор ещё и целесообразен потому, что родные не всегда могут быть рядом, а часто в силу отсутствия медицинского образования не смогут оказать необходимый уход и комплекс процедур. Ещё можно рассмотреть вариант сиделки, но при её найме с высокой стоимостью вы не будете иметь никакой гарантии её профессионализма и ответственности. Поэтому выбор нашего платного пансионата для престарелых людей будет оптимальным и наиболее правильным решением.

    Где располагается сеть частных домой для пенсионеров «Old Life»

    Платный пансион для пожилых людей в красивом и тихом месте загородом с необычайной природой и свежим лесным воздухом. У нас можно уединяться с природой, отдыхать от городской суеты. Такое месторасположение и регулярные прогулки на свежем воздухе благоприятно влияют на настроение стариков и способствуют улучшению физического и психического здоровья.

    Но несмотря на уединённость и загородное расположение наш частный дом для пожилых людей располагается неподалёку от города и имеет удобную транспортную развязку для приезда родственников к нашим постояльцам. У нас нет жёсткого регламента относительно посещение пенсионеров, родственники могут приезжать в любое время.

    помещение дома для пожилых

    Квалифицированный и опытный персонал пансионата для пожилых людей в Киеве «Old Life»

    Выбрав наш не дорогой пансионат, вы получите следующие плюсы:

    медицинский уход

    Киевский дом престарелых «Old Life» внимательно следит за всеми условиями качественного обслуживания наших постояльцев. Поэтому мы тщательно подбираем наш персонал, принимаем на работу только опытных и высококвалифицированных специалистов, знающих, как найти подход к людям преклонных лет.

    Следует отметить, что первоначально многие люди при принятии решения о предоставлении помощи своему близкому человеку преклонных лет раздумывают о найме сиделки или помещение человека в платный дом престарелых. Сегодня имеется большое количество различных предложений по недорогим ценам нанять сиделку. Но нередко старики пребывают в очень тяжёлом состоянии, имеют различные болезни с осложнениями, расстройства психики. И таким людям помимо ухода и бытового обслуживания важно получать в полной мере квалифицированный медицинский уход, лечение и круглосуточное наблюдение. А такие меры не может полноценно обеспечить сиделка.

    Обращение в наш пансион для пожилых людей в Киеве обеспечит вам комфортное и надёжное проживание старика, обеспечение внимательным отношением, заботой, круглосуточным присмотром и профессиональным лечением, медицинским обслуживанием.

    ОТЗЫВЫ
    О ПАНСИОНАТЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ «Old Life»

    Интернат для престарелых и инвалидов в городе Киев

    Из-за своей постоянной занятости нашей семье пришлось определить своего психически больного дядю в интернат для престарелых и инвалидов в городе Киев под названием «Old Life». Уже при первом его посещении мы убедились, что его состояние значительно улучшилось и стабилизировалось, он стал более спокойным, уравновешенным. Определив его в этот интернат, мы не беспокоимся о его состоянии здоровья как физическом так и психическом, знаем, что он в надежных руках и с качественной медицинской помощью в течении круглых суток. От всей семьи хотим выразить огромную благодарности всему персоналу дома престарелых за их доброту, отдачу и профессионализм.

    Борис, г. Киев

    Отзыв о пансионате в Киеве

    В силу своей занятости и длительной командировки мне пришлось временно определить свою пожилую маму, имеющую инвалидность в пансионат для пожилых в городе Киев под названием «Old Life», мама находилась там больше месяца и осталась очень довольна уходом, медицинской помощью. Условия там напоминают больше санаторий, а не интернат, комната, где проживала мама с хорошим ремонтом, бытовой техникой, приспособлениями для передвижения людей с ограниченными возможностями. Пансионат находится за городом, благодаря этому мама каждый день гуляла на свежем воздухе, так же следует отметить хорошую организацию досуга и теплое и доброе отношение всего персонала, благодаря специалистам «Old Life» состояние здоровья стабилизировалось.

    Елена, г. Киев

    Благодарность персоналу «Old Life»

    Хочу выразить огромную благодарность персоналу дома интерната в Киеве «Old Life», в котором я проходила реабилитацию после удаления катаракты на глазу. Пансионат приятно удивил высоким уровнем ухода, хорошими условиями проживания, каждая комната оборудована современной мебелью и всем нужным для полноценного пребывания, квалифицированной медицинской помощью, все это по вполне доступной цене для простого пенсионера. После операции благодаря сотрудникам, их профессионализму я достаточно быстро восстановилась.

    Наталья Петровна, г. Киев

    Профессионалы своего дела!

    Огромное спасибо всему персоналу дома престарелых «Old Life» за терпение, прекрасный уход и обслуживание, здесь я нашел себе второй дом, свою настоящую семью, я понял, что старость — это не приговор, даже если ты одинок и о тебе некому позаботиться. В пансионате работают только профессионалы своего дела, которые готовы прийти на помощь в любую минуту, поддержать психологически. Так же хочу отметить медицинскую помощь, которая здесь на высоком уровне, доступна в любое время суток, хорошее и вкусное питание, хорошо организованный отдых и проведение свободного времени.

    Игорь Петрович, г. Киев.

    Отзыв о доме престарелых и инвалидов

    Наша семья не имела возможности ухаживать и круглосуточно находиться с бабушкой, страдающей болезнью Альцгеймера. Положительной динамики в заболевании не наступало, оно только прогрессировало, с каждым днем ухаживать за ней было все труднее, так как требовалась и постоянная медицинская помощь. Мы решили определить ее в специализированное учреждение, выбирали такой пансионат исходя из положительных отзывов и репутации, решили остановиться на доме престарелых и инвалидов под названием «Old Life» в Киеве. О своем решении мы не пожалели, бабушка там обеспечена круглосуточным присмотром и квалифицированной медицинской помощью.

    Мария Миронова, г. Киев

    Отзыв о пансионате в Киевской области

    Мой престарелый папа перенес сложную операцию и за ним требовался круглосуточный уход и присмотр, к сожалению, в силу занятости и отсутствия близких родственников, самостоятельно восстановить его после вмешательства у меня не было возможности. По совету знакомой я обратилась в пансионат для пожилых людей под названием «Old Life» в Киеве и только благодаря его сотрудникам и их прекрасному уходу, мой отец быстро пошел на поправку и восстановился после тяжелого заболевания за 2 месяца. В пансионате есть все необходимое для полноценной жизни – уютные комнаты, хорошее питание, обслуживание и уход на высшем уровне. Я очень благодарна всему персоналу за профессиональную работу.

    Екатерина, г. Киев

    Пансионат для пожилых «Old Life» – это уникальная возможность дать вашему родному человеку полноценное физическое обслуживание и окружить его вниманием и заботой. Помимо ежедневных обязательных мероприятий по уходу и контролю за приемом медикаментов, в нашем доме постоянно организовывается досуг: мастер-классы, концерты, праздники и тематические вечера.

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