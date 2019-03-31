Каждый подопечный медицинского пансионата с уходом в Киевской области имеют возможность получить следующие качественные и надёжные услуги:

Специализированное медицинское обслуживание в соответствии с самочувствием пациента, круглосуточное наблюдение, оказание всей необходимой помощи.

Проживание в комфортабельном стационаре со всеми удобствами.

Лежачие постояльцы обеспечены мероприятиями, предупреждающими появлением пролежней.

Вкусное и сбалансированное питание, обогащённое комплексом витаминов.

Уход за тяжелобольными постояльцами обеспечены помощью сиделок днем и ночью.

Благоприятная и дружественная атмосфера внутри стационара.

Организация интересного досуга, в том числе с прогулками на свежем воздухе и выездом за пределы нашего пансиона.

Общение с ровесниками благотворно отражается на психоэмоциональном фоне клиентов.

При обеспечении подопечных такими благоприятными факторами наш частный дом престарелых является лучшим местом для обеспечения достойно старости своему близкому человеку преклонных лет.

Обращайтесь к нам для поседения пенсионеров в любом состоянии, включая наличие различных недугов или психических расстройств. И ваш родственник в нашем частном доме престарелых получит профессиональный уход, заботу, надёжное лечение.

Особенности обслуживания и проживания в комфортном доме для пожилых людей в Киеве

Ни для кого не секрет, что такая категория людей, как пенсионеры является капризной, уязвимой и довольно сложной в процессе общения и ухаживания за ними. Всё это говорит о необходимости обеспечения пенсионеров в особом уходе и проявлении заботы. А ещё в связи с возрастными изменениями в организме у них могут присутствовать множественные острые и хронические заболевания, которые затрудняют жизнь старика. В связи с их наличием довольно часто оказывается затруднительным обеспечивать квалифицированное обслуживание самостоятельно на дому. И в таком случае за помощью можно обратиться в пансионат для пожилых людей в Киевской области.

Наш дом для пожилых с медицинским уходом «Old Life» позволит человеку перестать ощущать себя обузой и никому не нужным. Такой выбор ещё и целесообразен потому, что родные не всегда могут быть рядом, а часто в силу отсутствия медицинского образования не смогут оказать необходимый уход и комплекс процедур. Ещё можно рассмотреть вариант сиделки, но при её найме с высокой стоимостью вы не будете иметь никакой гарантии её профессионализма и ответственности. Поэтому выбор нашего платного пансионата для престарелых людей будет оптимальным и наиболее правильным решением.

Где располагается сеть частных домой для пенсионеров «Old Life»

Платный пансион для пожилых людей в красивом и тихом месте загородом с необычайной природой и свежим лесным воздухом. У нас можно уединяться с природой, отдыхать от городской суеты. Такое месторасположение и регулярные прогулки на свежем воздухе благоприятно влияют на настроение стариков и способствуют улучшению физического и психического здоровья.

Но несмотря на уединённость и загородное расположение наш частный дом для пожилых людей располагается неподалёку от города и имеет удобную транспортную развязку для приезда родственников к нашим постояльцам. У нас нет жёсткого регламента относительно посещение пенсионеров, родственники могут приезжать в любое время.

Квалифицированный и опытный персонал пансионата для пожилых людей в Киеве «Old Life»

Выбрав наш не дорогой пансионат, вы получите следующие плюсы:

Киевский дом престарелых «Old Life» внимательно следит за всеми условиями качественного обслуживания наших постояльцев. Поэтому мы тщательно подбираем наш персонал, принимаем на работу только опытных и высококвалифицированных специалистов, знающих, как найти подход к людям преклонных лет.

Следует отметить, что первоначально многие люди при принятии решения о предоставлении помощи своему близкому человеку преклонных лет раздумывают о найме сиделки или помещение человека в платный дом престарелых. Сегодня имеется большое количество различных предложений по недорогим ценам нанять сиделку. Но нередко старики пребывают в очень тяжёлом состоянии, имеют различные болезни с осложнениями, расстройства психики. И таким людям помимо ухода и бытового обслуживания важно получать в полной мере квалифицированный медицинский уход, лечение и круглосуточное наблюдение. А такие меры не может полноценно обеспечить сиделка.

Обращение в наш пансион для пожилых людей в Киеве обеспечит вам комфортное и надёжное проживание старика, обеспечение внимательным отношением, заботой, круглосуточным присмотром и профессиональным лечением, медицинским обслуживанием.