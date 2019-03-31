- Ваш пожилой родственник скучает дома в одиночестве, чахнет в 4 стенах и ему не хватает общения и новых друзей?
- Ему нужен особый уход: помощь в покупке продуктов, в приготовлении еды или даже в передвижении, но вы не можете постоянно быть рядом?
- Необходимость много работать не дает возможности уделить достаточно внимания самому близкому когда-то человеку?
КОМУ ПОДХОДИТ
ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ «Old Life»?
- Вашему пожилому родителю требуется постоянный уход: помощь в передвижении, гигиенических процедурах, приготовление еды или помощь в приеме пищи?
- Вы не успеваете уделять родственнику достаточно времени из-за работы и напряженного ритма жизни?
- По понятым причинам, вы не хотите отдавать близкого человека в дом престарелых или под присмотр не всегда добросовестных сиделок?
КАК ОБЕСПЕЧИТЬ
ПОЖИЛОМУ РОДСТВЕННИКУ ПОЛНОЦЕННЫЙ УХОД?
Мы понимаем, что обеспечение счастливой старости родственникам — кропотливый и тяжелый труд и вы не можете быть рядом с ними 24 часа в сутки. А также мы знаем, как важно окружить родных заботой, когда большая часть их жизни уже позади.
Именно поэтому мы открыли сеть пансионатов «Old Life» в Киеве и Киевской области для ваших любимых родителей, бабушек или дедушек. Здесь ваши родные получат внимание, заботу, общение с новыми друзьями и полноценный уход патронажных сестер.
Сделайте своего пожилого родителя счастливее, обеспечьте ему достойное качество жизни, отправив его на отдых в наш санаторий на 14-21 день. При желании, наши гости остаются и на более длительное время.
*количество мест по сниженной цене — от 310 грн./сутки ограничено
СТОИМОСТЬ НОМЕРОВ
|Состояние гостя/условия
проживания
|4,5-местный
«общий номер»
|2,3-местный
«стандарт»
|2-местный
«полулюкс»
|1-местный
«люкс»
|Самостоятельный/
способный к
самообслуживанию
|450 грн/сут
|от 500 грн/сут
|600 грн /сут
|750 грн/сут
|Нуждающийся в
посторонней помощи
|470 грн/сут
|от 520 грн/сут
|700 грн/сут
|870 грн/сут
|Требующий особого
ухода
|500 грн/сут
|от 640 грн/сут
|850 грн/сут
|1100 грн/сут
Частный пансионат для престарелых в Киеве и Киевской области
«Old Life»
Сеть пансионатов для престарелых в Киеве и Киевской области «Old Life» представляет собой специализированный интернат для постоянного или временного проживания пожилых людей с оказанием заботы, качественного медицинского обеспечения и надлежащих условий комфортного пребывания. При помещении своего близкого человека в наш хороший санаторий с целью проживания и медицинского обслуживания вы можете не сомневаться, что он будет находиться в комфортных условиях под круглосуточным присмотром опытных специалистов. Каждый постоялец нашего современного и комфортабельного стационара будет обеспечен внимательным отношением, необходимой в таком почтенном возрасте теплотой с выстраиванием близких отношений. Всё это благотворно влияет на психоэмоциональный фон пациентов, помогает ощутить себя важными и нужными для общества. А также каждый постоялец обеспечивается психологической поддержкой. Клиенты с ограниченными возможностями, инвалиды и тяжелобольные, лежачие пациенты могут выбрать для себя дополнительную услугу в виде квалифицированной сиделки, имеющую многочисленные положительные отзывы о своей работе по дешёвой стоимости в соответствии с заранее оговорённым графиком. Весь наш тщательно подобранный персонал, включая сиделок, обладает соответствующей квалификацией, многолетним опытом работы и соответствующими знаниями оказания комплексных услуг для стариков.
Цена на уход в пансионе для пожилых в Киеве «Old Life»
Пансионат для престарелых в Киевской области недорого обеспечивает всех пациентов платно надёжными и комфортными условиями пребывания для достойной жизни. Наряду с этим, все услуги дешёвого дома для пенсионеров Киева гарантировано являются качественными, эффективными и безопасными. К каждому больному мы применяем свой уникальный подход, что приводит к положительным результатам и старикам действительно нравится проживать в стенах нашего стационара.
Именно поэтому если вы хотите обеспечить своего близкого родственника пенсионного возраста качественным обслуживанием, лечением и заботливым отношением, то следует остановить свой выбор на поселении в доме престарелых «Old Life» в Киеве недорого и при минимальном предоставлении пакета документов. У нас для работы с подопечными применяется исключительно современное и высокотехнологичное оборудование европейского уровня качества.
Обращайтесь в наш дом престарелых «Old Life» для помещения пенсионера недорого в Киеве и Киевской области с целью обеспечения для него проживания в стенах комфортного стационара с обеспечением качественного и квалифицированного обслуживания, надёжного ухода и он гарантировано получит достойную старость в наших стенах.
ОТЗЫВЫ
НАШИХ ПОСТОЯЛЬЦЕВ
Из-за своей постоянной занятости нашей семье пришлось определить своего психически больного дядю в интернат для престарелых и инвалидов в городе Киев под названием «Old Life». Уже при первом его посещении мы убедились, что его состояние значительно улучшилось и стабилизировалось, он стал более спокойным, уравновешенным. Определив его в этот интернат, мы не беспокоимся о его состоянии здоровья как физическом так и психическом, знаем, что он в надежных руках и с качественной медицинской помощью в течении круглых суток. От всей семьи хотим выразить огромную благодарности всему персоналу дома престарелых за их доброту, отдачу и профессионализм.
Борис, г. Киев
В силу своей занятости и длительной командировки мне пришлось временно определить свою пожилую маму, имеющую инвалидность в пансионат для пожилых в городе Киев под названием «Old Life», мама находилась там больше месяца и осталась очень довольна уходом, медицинской помощью. Условия там напоминают больше санаторий, а не интернат, комната, где проживала мама с хорошим ремонтом, бытовой техникой, приспособлениями для передвижения людей с ограниченными возможностями. Пансионат находится за городом, благодаря этому мама каждый день гуляла на свежем воздухе, так же следует отметить хорошую организацию досуга и теплое и доброе отношение всего персонала, благодаря специалистам «Old Life» состояние здоровья стабилизировалось.
Елена, г. Киев
Хочу выразить огромную благодарность персоналу дома интерната в Киеве «Old Life», в котором я проходила реабилитацию после удаления катаракты на глазу. Пансионат приятно удивил высоким уровнем ухода, хорошими условиями проживания, каждая комната оборудована современной мебелью и всем нужным для полноценного пребывания, квалифицированной медицинской помощью, все это по вполне доступной цене для простого пенсионера. После операции благодаря сотрудникам, их профессионализму я достаточно быстро восстановилась.
Наталья Петровна, г. Киев
Огромное спасибо всему персоналу дома престарелых «Old Life» за терпение, прекрасный уход и обслуживание, здесь я нашел себе второй дом, свою настоящую семью, я понял, что старость — это не приговор, даже если ты одинок и о тебе некому позаботиться. В пансионате работают только профессионалы своего дела, которые готовы прийти на помощь в любую минуту, поддержать психологически. Так же хочу отметить медицинскую помощь, которая здесь на высоком уровне, доступна в любое время суток, хорошее и вкусное питание, хорошо организованный отдых и проведение свободного времени.
Игорь Петрович, г. Киев.
Наша семья не имела возможности ухаживать и круглосуточно находиться с бабушкой, страдающей болезнью Альцгеймера. Положительной динамики в заболевании не наступало, оно только прогрессировало, с каждым днем ухаживать за ней было все труднее, так как требовалась и постоянная медицинская помощь. Мы решили определить ее в специализированное учреждение, выбирали такой пансионат исходя из положительных отзывов и репутации, решили остановиться на доме престарелых и инвалидов под названием «Old Life» в Киеве. О своем решении мы не пожалели, бабушка там обеспечена круглосуточным присмотром и квалифицированной медицинской помощью.
Мария Миронова, г. Киев
Мой престарелый папа перенес сложную операцию и за ним требовался круглосуточный уход и присмотр, к сожалению, в силу занятости и отсутствия близких родственников, самостоятельно восстановить его после вмешательства у меня не было возможности. По совету знакомой я обратилась в пансионат для пожилых людей под названием «Old Life» в Киеве и только благодаря его сотрудникам и их прекрасному уходу, мой отец быстро пошел на поправку и восстановился после тяжелого заболевания за 2 месяца. В пансионате есть все необходимое для полноценной жизни – уютные комнаты, хорошее питание, обслуживание и уход на высшем уровне. Я очень благодарна всему персоналу за профессиональную работу.
Екатерина, г. Киев
ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ
ПРЕБЫВАНИЯ В ДОМЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
УЮТНЫЕ НОМЕРА
Размещение в специально оборудованных для пожилых 1,2,3,4-местных номерах с панорамными окнами с видом на озеро.
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ УХОД
Уход патронажной сестры за постояльцем:помощь в гигиенических процедурах, ежедневное измерение давления, контроль приема лекарств, вызов с помощью тревожной кнопки
ДОМАШНЕЕ
ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ
3-5 разовое вкусное и полезное питание. Мы самостоятельно печем хлеб, готовим из фермерского молока и творога (свое хозяйство на территории гостевого дома).
ЛЕЧЕБНЫЙ ДОСУГ
Вся досуговая деятельность: создание поделок (развиваетпамять), тематические вечера, прогулки, встречи, дни рождения, творческие занятия.
ВИДЕОСВЯЗЬ ПО SKYPE
Интернет, возможность видеосвязи по Скайп в любое время. Также мы приветствуем посещения родственников
ПОМОЩЬ ПАТРОНАЖНЫХ СЕСТЕР
При необходимости мы помогаем, принимать пищу,передвигаться, совершать прогулки по свежему воздуху и др
Главное, что наши постояльцы активно общаются друг с другом, интересно проводят время, ощущают внимание и заботу. И, конечно, наши двери всегда открыты для тех, кто хочет приехать навестить своих близких.
*количество мест по сниженной цене —
от 310 грн./сутки ограничено
ПОЧЕМУ ЛЮБЯЩИЕ ДЕТИ И ВНУКИ
ВЫБИРАЮТ «Old Life»
ДЛЯ РОДСТВЕННИКА
- нередки случаи, когда сиделка грубо общается с подопечным.
- сиделки не всегда добросовестно исполняют свои обязанности.
- сложно найти сиделку, которой можно доверить здоровье близкого человека.
С ДОМОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ
- больничная обстановка вряд ли понравится вашему близкому человеку.
- часто встречается резкий и нетерпеливый медперсонал.
- негативное отношение к домам престарелых, ваш родственник будет чувствовать себя покинутым.
«OLD LIFE»
- домашняя атмосфера, общение, обретение новых друзей.
- только заботливые и терпеливые патронажные сестры.
- контроль здоровья постояльцев, помощь в передвижении и приеме пищи, тревожные кнопки около постели.
НОМЕРНОЙ ФОНД
С/у в номере, 5-ти разовое питание
- Площадь: 20 кв. м
- Кровати: односпальных 4-5
- Телевизор
- Холодильник
- Кондиционер
С/у в номере, 5-ти разовое питание, вид на«море»
- Площадь: 22 кв. м
- Кровати: односпальных 3
- Телевизор
- Холодильник
- Кондиционер
«Полулюкс»
С/у в номере, 5-ти разовое питание, вид на «море»
- Площадь: 18 кв. м
- Кровати: односпальных 2
- Кресла для отдыха в номере
- Телевизор
- Холодильник
- Кондиционер
С/у в номере, 5-ти разовое питание, вид на«море»
- Площадь: 29 кв. м
- Кровать: двуспальная
- Плазменный телевизор
- DVD-проигрыватель
- Холодильник
- Кондиционер
- Кресла для отдыха, столик журнальный, светильник
Расчет стоимости проживания в пансионате
ПОЧЕМУ ВАМ ПОНРАВИТСЯ
ПАНСИОНАТ «Old Life»?
ИНТЕРЬЕР
Домашняя атмосфера,
организация досуга,
обстановка загородного
особняка с панорамными
окнами, выходящими на «море».
Свое фермерское
хозяйство:овощи, зелень,
домашний хлеб.
И СОСНОВЫЙ БОР
Великолепная природа и
воздух: рядом озера, реки и
сосновый бор.
Ежедневные прогулки с
патронажными сестрами,
организация досуга,
праздников, общения с
новыми друзьями.
ПОСТОЯЛЬЦАМ
Вместимость дома всего
15 человек, количество
обслуживающего персонала
при этом 5 человек.
Вы можете быть уверены, что
за вашим родственником
заботливо ухаживают
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Мы постоянно заботимся о наших постояльцах и их безопасности
Пожарная сигнализация
Во всех помещениях установлена пожарная сигнализация.
Регулярный контроль состояния
Самочувствие постояльцев постоянно контролируется днем, и ночью каждые 2 часа, не нарушая сна!
Кнопка вызова персонала
В номерах есть кнопка, позволяющая вызвать сотрудника. Сообщения приходят на пейджер дежурного.
Прогулки под присмотром
Прогулки на свежем воздухе осуществляются в сопровождении персонала.
ПИТАНИЕ
Каша пшеничная с маслом
Хлеб
Джем
Компот из сухофруктов
Суп рыбный с картофелем и морской капустой
Рис с овощами
Овощная нарезка
Чай травяной
Манник с ягодами
Чай курильский
Бигус с красным фаршем (и соевым мясом для вегетарианцев)
Овощи в нарезке
Хлеб с маслом
Молоко с куркумой и медом
Каша кукурузная с маслом
Хлеб
Джем
Иван-чай
Свекольник на овощном бульоне с половинкой куриного яйца
Пюре картофельное с тефтелькой
Овощная нарезка
Чай травяной
Творожный пирог со сметаной
Морс
Макароны по-флотски с куриной печенью
Овощная нарезка
Чай травяной с чабрецом
Молоко с анисом и медом
Каша овсяная (молоко, как добавка)
Ягоды в сиропе
Хлеб с маслом
Мятный чай
Рассольник с чечевицей
Тефтели с печеным картофелем
Овощная нарезка
Хлеб с маслом
Напиток из шиповника
Мятный чай
Печенье на пресном тесте с изюмом
Рыба (скумбрия/сельдь) паровая или отварная
Рис
Овощная нарезка
Чай травяной
Молоко с фенхелем и медом
Каша рисовая
Курага, финики
Хлеб с маслом
Компот из сухофруктов
Борщ
Гречка и куриный фарш тушеный в подливе/
вегетарианская котлетка на подсолнечнике
Овощная нарезка
Хлеб с маслом
Чай с ромашкой
Оладушки
Кисель ягодный
Плов из перловки с красным мясом
Овощная нарезка
Чай травяной
Молоко с анисом и медом
Пшенная каша
Хлеб с маслом
Сухофрукты
Кисель ягодные
Овощной суп с крупой
Овощи печеные по деревенски с сыром. Котлетка с подливом
Овощная нарезка
Хлеб
Яблочная шарлотка
Цикорий с молоком
Куриная грудка в молочном соусе / ореховая котлетка
Гречка
Овощная нарезка
Молоко с кардамоном и медом
Каша манная
Хлеб с маслом
Мятный чай
Суп картофельный с горохом и копченостями
Плов с мясом птицы
Овощная нарезка
Хлеб
Морс ягодный
Мятный чай
Выпечка на пресном тесте с изюмом
Суп молочный с вермишелью
Овощная нарезка
Чай травяной
Сок фруктовый
Каша гороховая
Хлеб с маслом
Цикорий с молоком
Каша гороховая
Хлеб с маслом
Цикорий с молоком
Блинчики
Напиток из шиповника
Макароны с тушеным мясом
Овощная нарезка
Чай травяной
Сок фруктовый
В ПАНСИОНАТЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ «Old Life»
СРАВНИМА С ЦЕНОЙ УСЛУГ СИДЕЛКИ!
При этом, вы дарите своим близким круглосуточный уход, интересный досуг и общение с друзьями, а себе уверенность в том, что о вашем родном человеке хорошо заботятся.
Да и вообще жизнь за городом, в тишине и покое, в комфортабельном коттедже с территорией для прогулок — это совсем не похоже на старость в квартире.
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА БРОНИРОВАНИЕ ПО АКЦИИ*
и мы перезвоним вам в течение 30 минут
*количество мест по сниженной цене — от 310 грн./сутки ограничен
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Доставка
до «Old Life»
Баня на дровах
Парикмахерские
услуги
Стирка и глажка
одежды
ФОТОГРАФИИ
Услуги дома для людей преклонного возраста в Киеве и Киевской области «Old Life»
Каждый подопечный медицинского пансионата с уходом в Киевской области имеют возможность получить следующие качественные и надёжные услуги:
- Специализированное медицинское обслуживание в соответствии с самочувствием пациента, круглосуточное наблюдение, оказание всей необходимой помощи.
- Проживание в комфортабельном стационаре со всеми удобствами.
- Лежачие постояльцы обеспечены мероприятиями, предупреждающими появлением пролежней.
- Вкусное и сбалансированное питание, обогащённое комплексом витаминов.
- Уход за тяжелобольными постояльцами обеспечены помощью сиделок днем и ночью.
- Благоприятная и дружественная атмосфера внутри стационара.
- Организация интересного досуга, в том числе с прогулками на свежем воздухе и выездом за пределы нашего пансиона.
- Общение с ровесниками благотворно отражается на психоэмоциональном фоне клиентов.
При обеспечении подопечных такими благоприятными факторами наш частный дом престарелых является лучшим местом для обеспечения достойно старости своему близкому человеку преклонных лет.
Обращайтесь к нам для поседения пенсионеров в любом состоянии, включая наличие различных недугов или психических расстройств. И ваш родственник в нашем частном доме престарелых получит профессиональный уход, заботу, надёжное лечение.
Особенности обслуживания и проживания в комфортном доме для пожилых людей в Киеве
Ни для кого не секрет, что такая категория людей, как пенсионеры является капризной, уязвимой и довольно сложной в процессе общения и ухаживания за ними. Всё это говорит о необходимости обеспечения пенсионеров в особом уходе и проявлении заботы. А ещё в связи с возрастными изменениями в организме у них могут присутствовать множественные острые и хронические заболевания, которые затрудняют жизнь старика. В связи с их наличием довольно часто оказывается затруднительным обеспечивать квалифицированное обслуживание самостоятельно на дому. И в таком случае за помощью можно обратиться в пансионат для пожилых людей в Киевской области.
Наш дом для пожилых с медицинским уходом «Old Life» позволит человеку перестать ощущать себя обузой и никому не нужным. Такой выбор ещё и целесообразен потому, что родные не всегда могут быть рядом, а часто в силу отсутствия медицинского образования не смогут оказать необходимый уход и комплекс процедур. Ещё можно рассмотреть вариант сиделки, но при её найме с высокой стоимостью вы не будете иметь никакой гарантии её профессионализма и ответственности. Поэтому выбор нашего платного пансионата для престарелых людей будет оптимальным и наиболее правильным решением.
Где располагается сеть частных домой для пенсионеров «Old Life»
Платный пансион для пожилых людей в красивом и тихом месте загородом с необычайной природой и свежим лесным воздухом. У нас можно уединяться с природой, отдыхать от городской суеты. Такое месторасположение и регулярные прогулки на свежем воздухе благоприятно влияют на настроение стариков и способствуют улучшению физического и психического здоровья.
Но несмотря на уединённость и загородное расположение наш частный дом для пожилых людей располагается неподалёку от города и имеет удобную транспортную развязку для приезда родственников к нашим постояльцам. У нас нет жёсткого регламента относительно посещение пенсионеров, родственники могут приезжать в любое время.
Квалифицированный и опытный персонал пансионата для пожилых людей в Киеве «Old Life»
Выбрав наш не дорогой пансионат, вы получите следующие плюсы:
Киевский дом престарелых «Old Life» внимательно следит за всеми условиями качественного обслуживания наших постояльцев. Поэтому мы тщательно подбираем наш персонал, принимаем на работу только опытных и высококвалифицированных специалистов, знающих, как найти подход к людям преклонных лет.
Следует отметить, что первоначально многие люди при принятии решения о предоставлении помощи своему близкому человеку преклонных лет раздумывают о найме сиделки или помещение человека в платный дом престарелых. Сегодня имеется большое количество различных предложений по недорогим ценам нанять сиделку. Но нередко старики пребывают в очень тяжёлом состоянии, имеют различные болезни с осложнениями, расстройства психики. И таким людям помимо ухода и бытового обслуживания важно получать в полной мере квалифицированный медицинский уход, лечение и круглосуточное наблюдение. А такие меры не может полноценно обеспечить сиделка.
Обращение в наш пансион для пожилых людей в Киеве обеспечит вам комфортное и надёжное проживание старика, обеспечение внимательным отношением, заботой, круглосуточным присмотром и профессиональным лечением, медицинским обслуживанием.
ОТЗЫВЫ
О ПАНСИОНАТЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ «Old Life»
Из-за своей постоянной занятости нашей семье пришлось определить своего психически больного дядю в интернат для престарелых и инвалидов в городе Киев под названием «Old Life». Уже при первом его посещении мы убедились, что его состояние значительно улучшилось и стабилизировалось, он стал более спокойным, уравновешенным. Определив его в этот интернат, мы не беспокоимся о его состоянии здоровья как физическом так и психическом, знаем, что он в надежных руках и с качественной медицинской помощью в течении круглых суток. От всей семьи хотим выразить огромную благодарности всему персоналу дома престарелых за их доброту, отдачу и профессионализм.
Борис, г. Киев
В силу своей занятости и длительной командировки мне пришлось временно определить свою пожилую маму, имеющую инвалидность в пансионат для пожилых в городе Киев под названием «Old Life», мама находилась там больше месяца и осталась очень довольна уходом, медицинской помощью. Условия там напоминают больше санаторий, а не интернат, комната, где проживала мама с хорошим ремонтом, бытовой техникой, приспособлениями для передвижения людей с ограниченными возможностями. Пансионат находится за городом, благодаря этому мама каждый день гуляла на свежем воздухе, так же следует отметить хорошую организацию досуга и теплое и доброе отношение всего персонала, благодаря специалистам «Old Life» состояние здоровья стабилизировалось.
Елена, г. Киев
Хочу выразить огромную благодарность персоналу дома интерната в Киеве «Old Life», в котором я проходила реабилитацию после удаления катаракты на глазу. Пансионат приятно удивил высоким уровнем ухода, хорошими условиями проживания, каждая комната оборудована современной мебелью и всем нужным для полноценного пребывания, квалифицированной медицинской помощью, все это по вполне доступной цене для простого пенсионера. После операции благодаря сотрудникам, их профессионализму я достаточно быстро восстановилась.
Наталья Петровна, г. Киев
Огромное спасибо всему персоналу дома престарелых «Old Life» за терпение, прекрасный уход и обслуживание, здесь я нашел себе второй дом, свою настоящую семью, я понял, что старость — это не приговор, даже если ты одинок и о тебе некому позаботиться. В пансионате работают только профессионалы своего дела, которые готовы прийти на помощь в любую минуту, поддержать психологически. Так же хочу отметить медицинскую помощь, которая здесь на высоком уровне, доступна в любое время суток, хорошее и вкусное питание, хорошо организованный отдых и проведение свободного времени.
Игорь Петрович, г. Киев.
Наша семья не имела возможности ухаживать и круглосуточно находиться с бабушкой, страдающей болезнью Альцгеймера. Положительной динамики в заболевании не наступало, оно только прогрессировало, с каждым днем ухаживать за ней было все труднее, так как требовалась и постоянная медицинская помощь. Мы решили определить ее в специализированное учреждение, выбирали такой пансионат исходя из положительных отзывов и репутации, решили остановиться на доме престарелых и инвалидов под названием «Old Life» в Киеве. О своем решении мы не пожалели, бабушка там обеспечена круглосуточным присмотром и квалифицированной медицинской помощью.
Мария Миронова, г. Киев
Мой престарелый папа перенес сложную операцию и за ним требовался круглосуточный уход и присмотр, к сожалению, в силу занятости и отсутствия близких родственников, самостоятельно восстановить его после вмешательства у меня не было возможности. По совету знакомой я обратилась в пансионат для пожилых людей под названием «Old Life» в Киеве и только благодаря его сотрудникам и их прекрасному уходу, мой отец быстро пошел на поправку и восстановился после тяжелого заболевания за 2 месяца. В пансионате есть все необходимое для полноценной жизни – уютные комнаты, хорошее питание, обслуживание и уход на высшем уровне. Я очень благодарна всему персоналу за профессиональную работу.
Екатерина, г. Киев
Пансионат для пожилых «Old Life» – это уникальная возможность дать вашему родному человеку полноценное физическое обслуживание и окружить его вниманием и заботой. Помимо ежедневных обязательных мероприятий по уходу и контролю за приемом медикаментов, в нашем доме постоянно организовывается досуг: мастер-классы, концерты, праздники и тематические вечера.
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